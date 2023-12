Von der Kassierin zur neuen Chefköchin

Seit zwei Jahren ist Lilly Okanovic im Ländlemarkt Rankweil Stiegstraße für Speis und Trank zuständig.

RANKWEIL. Neben dem Einkauf von Lebensmitteln und anderen wichtigen Waren sowie Produkten beinhaltet der Sutterlüty Ländlemarkt in der Rankweiler Stiegstraße auch eine Gastronomie. Seit exakt zwei Jahren ist die Rankweilerin Lilly Okanovic für das Gusto Restaurant zuständig. Neun Jahre davor war die neue Chefköchin an der Kassa im Rankweiler Sutterlüty und ist schon ein Vierteljahrhundert im Sutterlüty beschäftigt. Seit der Eröffnung vor neun Jahren haben im Ländlemarkt in Rankweil in der Gastronomie schon mehrere Köche für Speis und Trank gesorgt. „Ich bin meinem Chef (Anm.d.Red./Benjamin Lecher) zu großem Dank verpflichtet, dass er mir diese sehr große Chance als neue Chefköchin gegeben hat. Ich will den großen Standard im Gastrobereich halten und immer wieder neue Impulse mit speziellen kulinarischen Köstlichkeiten setzen. Es ist für mich wie ein kleines Wunder meinen Traumjob hier in einem speziellen Ambiente mit tollen Mitarbeitern und Führungskräften ausüben zu dürfen. Genau diese wunderschöne Arbeit habe ich mir immer schon gewünscht. Ich koche für mein Leben gerne“, sagt Ländlemarkt Rankweil Stiegstraße Chefköchin Lilly Okanovic im Gespräch mit den Vorarlberger Nachrichten. „Es soll für jeden Gast täglich ein passendes Menü zur Verfügung stehen, aber ich probiere auch extra Spezialitäten aus anderen Ländern in mein umfangreiches Sortiment aufzunehmen“, fügt sie abschließend hinzu. Seit ihrem Antritt als Köchin nützen neben den vielen Stammkunden wie zum Beispiel vom Brockenhaus Sulz oder diversen Mitarbeitern von Bauunternehmen im Großraum Rankweil und Vorderland täglich das Angebot von qualitativ guten Menüs (Vegi und Fleisch), bis zu drei Menüs stehen täglich zur Auswahl, zu einem günstigen Preis käuflich zu erwerben und vor Ort im Speiseraum oder zuhause zu genießen. Die Herausforderung für Okanovic ist groß, fallen doch auch mit dem Einkauf und Bestellungen aller Waren für die Küche sowie das wöchentliche Zusammenstellen der Menüs zusätzlich in ihr großes Aufgabengebiet. Täglich sind mehrere Mitarbeiter in der Gustoabteilung beschäftig um für die entsprechenden Rahmenbedingungen zu sorgen. Gut angenommen wird von den Kunden auch das Frühstücksbuffet am Sonntag, dass seit rund einem halben Jahr den Menschen in Rankweil und Umgebung angeboten wird.VN-TK