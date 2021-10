Von der Geschichte vergessen

Autor Meinrad Pichler geht in seinem neuen Buch auf "Spurensuche". In "Vorarlberg LIVE" sprach über die Hintergründe und einige interessante Persönlichkeiten.

"Ich habe bewusst nach Personen gesucht, die im Laufe der Geschichte vergessen wurden oder nie eine Rolle gespielt haben", so Autor Meinrad Pichler über die außergewöhnlichen Biografien in seinem neuen Buch "Spurensuche". Es handle sich um Charakterrollen, auch wenn die Personen oftmals nur Nebenrollen innehatten.

Video: Pichler über die Recherchen

Video: Pichler über Ferdinand Riedmann und Marie Leibfried-Brüstle

In "Spurensuche" ist unter anderem Elisabeth Anna Rhomberg zu finden, die Generaloberin der "Barmherzigen Schwestern" wurde. Diese haben in Vorarlberg mehrere Institutionen betrieben, darunter auch Schulen und Altersheime. Auch Ferdinand Riedmann - Befürworter des Anschlusses an die Schweiz - hat in "Spurensuche" ein Kapitel erhalten. Und auch Marie Leibfried-Brüstle bekam als eine der ersten Frauen auf der Landtagsliste 1919 einen Platz im Buch.