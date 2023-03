Von den Kunstwerken zur Neuwahl

Buch. Krippenverein zog kürzlich Bilanz und bestellte neuen Vorstand.

Viel zu sehen gab es zuletzt bei der Ausstellung als Höhepunkt im Dezember 2022 im Gemeindesaal Buch. Viel zu berichten wussten die Verantwortlichen kürzlich bei der Jahreshauptversammlung im Beisein von Landesobmann Dietmar Schneider, Vereinsehrenobmann Andreas Eberle und Bürgermeister Franz Martin. So folgte zuletzt nach den Kursen und der zweitägigen Präsentation der Krippenkunstwerke das traditionelle Preisjassen mit 11 Teams in Buch, während Krippenbaumeister Eugen Flatz von Januar bis vor Kurzem an 10 Abenden beim begehrten Schnitzkurs wieder Regie führte. Offiziellen Zuwachs im 1999 gegründeten Verein gibt es mit Sabine Stadelmann, Manfred Fetz und Thoralf Schwarz. Die Neuwahl selbst bedingte im Vorfeld eine Umstrukturierung, zumal aus privaten Gründen die Fortführung des bisherigen Führungsgremiums nicht mehr möglich war.