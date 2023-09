Von Brücke gestürzt: Unfall in Au

10 Meter in die Tiefe gestürzt

all

all

self

self

Der Vorfall ereignete sich auf der Großtobelbrücke, als die Frau in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Motorrad verlor und ins Rutschen geriet. Sie prallte gegen die Brückenmauer, wurde durch die Wucht des Aufpralls über die Mauer geschleudert und stürzte etwa 10 Meter in die Tiefe. Anschließend rutschte sie weiter über das steil abfallende Gelände und kam schließlich im rund 45 Meter tiefen Tobel zum Liegen.

Sofort nach dem Unfall begab sich ihr Lebensgefährte in das Tobel, um ihr zu Hilfe zu eilen. Ein Großaufgebot an Rettungskräften eilte zur Unfallstelle. Die Bergrettung Au, unterstützt von der Feuerwehr Egg, kam mit einem Kran zum Einsatz, um beide Personen sicher aus dem Tobel zu bergen. Die verletzte Motorradfahrerin wurde anschließend per Hubschrauber ins Krankenhaus Reuthe gebracht.