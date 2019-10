Von Bettler, Äulen und Hausgemachtem

Vorarlberg Online hat die lustigsten und skurrilsten Sponsornamen analysiert und aufgelistet

Etwa drei Viertel aller knapp siebzig Vorarlberger Amateur Fußballvereine haben seit vielen Jahrzehnten einen eigenen Namenssponsor, welcher den Klub vor allem auf finanzieller Basis unterstützt. In erster Linie erhält die erste Kampfmannschaft die Zubuße, aber auch viele Firmen und Institutionen sind mit der hervorragenden Nachwuchsarbeit einverstanden um die ehrenamtliche Tätigkeit der vielen aktiven Mitglieder und Funktionäre anzuerkennen sowie wertzuschätzen. Das Ranking der Top-Ten führt der Oberländer Klub FC Beschling Bettler Äule an: Der Verein spielt schon seit vielen Jahren in der 5. Landesklasse Oberland. Der frühere Hobbyklub hat Kultstatus im Oberland. Obmannstellvertreter Peter Koch: „Dieser lustige Vereinsname hat schon mehrfach Auszeichnungen bei Projekten im Land Vorarlberg erhalten. Wir haben Kultstatus im Oberland und sind einfach etwas ganz Besonderes. Dieser Name bleibt für immer und ewig bestehen.“ Und wie ist der Name entstanden: Bei der Gründung der Beschling Bettler Äule sind die sechs Gründungsmitglieder in einem Fußballspiel im Galina Wald einem Ortsteil von der Marktgemeinde Nenzing wie Bettler aufgelaufen und in diesem Wald sind ganz viele Äulen früher und ein paar heutzutage noch zu bewundern. Wir sind immer noch ein Hobbyverein mit einem vereinseigenem Klubheim.“