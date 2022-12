Von Auto erfasst: Tödlicher Unfall in Feldkirch

Zu einem tödlichen Unfall ist es am frühen Freitagabend auf der L191a in Feldkirch gekommen. Eine 21-jährige Pkw-Lenkerin fuhr gegen 19.

Eine 21-jährige Pkw-Lenkerin fuhr gegen 19.20 Uhr auf der L191a in Feldkirch in Fahrtrichtung Liechtenstein, als plötzlich ein 51-jähriger Fußgänger vor ihrem Fahrzeug auf die Fahrbahn geriet. Der in Feldkirch wohnhafte Mann wurde vom Auto erfasst und gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Durch eine sofort eingeleitete Vollbremsung wurde der Mann zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo er liegen blieb. Der 51-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Wieso der Mann auf die Fahrbahn geraten war, ist derzeit noch nicht klar.