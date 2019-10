vomFASS hat seinen Whisky- und Gin-Ambassador

Der Mann kennt sich aus. vomFass-Inhaber Bernhard Kuster darf sich seit August diesen Jahres zertifizierter Whisky- und Gin-Ambassador nennen.

Schon seit Jahren beschäftigt sich Bernhard Kuster, der Inhaber der vomFASS-Geschäfte in Bregenz und Dornbirn, sehr intensiv mit dem Thema Wein und Spirituosen. Er ist dazu regelmäßig unterwegs um Produzenten in Europa und auf anderen Kontinenten zu besuchen.

Der Whisky-Kenner

Dabei möchte Kuster vor Ort die Eigenheiten und Anforderungen der einzelnen Produkte kennenlernen. Der Whisky-Hype bedingte, dass er regelmäßige Whisky-Reisen mit Kunden und Connaisseurs organisierte. Bernhard Kuster erweiterte sein Wissen und bestand 2012 seine erste Prüfung als „Professional in Spirits“ bei der WSET (Wine and Spirits Education Trust). 2013 veröffentlichte er das Buch „Whiskygeschichten“. Dann erarbeitete er sich in Schottland ein „Whisky Blending Certificate“ und anschließend folgte ein Zertifikat als „Bourbon Master“.

Zertifizierter Ambassador

Dieses Jahr hat Bernhard Kuster die Schulung zum Whisky-Ambassador gemacht. The Whisky Ambassador (mit Sitz in Glasgow) ist die einzige akkreditierte Organisation und von der Scotch Whisky Association anerkannte Institution für die Ausbildung und Schulung über schottischen Whisky. Die Teilnehmer mussten einen theoretischen und sensorischen Test über Whisky und Gin ablegen. Bernhard Kuster erhielt am 10. August das Zertifikat als Whisky-Ambassador und am 11. August das Zertifikat zum Gin-Ambassador.