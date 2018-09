Vom Wirtshaus zur Skimanufaktur

Buch. Das ehemalige Gasthaus Schneiderkopf öffnete kürzlich im neuen Outfit seine Pforten.

Beinahe ein halbes Jahrhundert gab es bis zur Schließung 2012 im Dorfzentrum der Kleingemeinde den gutbürgerlichen Gastbetrieb Schneiderkopf. Die Namensgebung deutet auf den Bucher Hausberg mit den beiden Schneiderkopfliften hin, was in Bezug auf die Nachnutzung des Areals bei den Initiatoren Marcel und Patrick Eberle , durchaus eine Rolle spielte. Die Idee zu einer eigenen Skimanufaktur kam eigentlich spontan. „Für den runden Geburtstag unseres Vaters der für den Vorarlberger Skiverband tätig ist, haben wir ein passendes Geschenk gesucht. Irgendwann sind wir beim Skibau – Workshop gelandet“, führt Grafiker Marcel Eberle aus. Nachdem für beide Geschäftstreibenden der Skisport mehr ist als nur ein Hobby, war die Marschrichtung zur Begründung der Unternehmung schnell gefunden.

Mit dem kürzlich stattgefundenen Tag der offenen Tür setzt das Geschwisterduo nun auf maßgeschneiderte Einzelanfertigungen bei Qualitätsskiern. Interessenten können so ihr persönliches Produkt in Eigenregie oder unter fachkundiger Anleitung in den Workshops (bis fünf Personen) fertigen. Übrigens, die Anfertigung von herkömmlichen Snowboards ist ebenso möglich. „Nicht nur die produktionstechnische Abstimmung der neuen Skier werden vollständig an den Fahrer angepasst, auch beim Design bieten wir einzigartige Möglichkeiten“, lassen die Gebrüder Eberle durchblicken. Weitere Infos auf www.skimanufaktur.at