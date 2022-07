Vom Stubenhocker zum Multimillionär

In nur 5 Jahren zockte sich der Saarländer zum besten Pokerspieler der Welt.

Fedor Holz spielte sich bis an die Spitze der Poker-Weltrangliste und gewann Preisgelder von bis zu 16 Millionen Dollar in einem Jahr.

Mario Apfelbaum von Sat.1-Frühstücksfernsehen besuchte den 28-Jährigen in seiner zwei Millionen Euro teuren, dreistöckigen Penthouse-Wohnung in Wien mit Fitnessraum und Pool am Dach.