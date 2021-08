Vom Stall zum modernen, ökologischen Arbeitsplatz

Architektur & Leuchtenfirma Georg Bechter präsentiert am 4. und 5. September den neuen Firmensitz.

Am 4. und 5. September, jeweils ab 10 Uhr sind Interessierte herzlich zu den Tagen der offenen Türen willkommen. Unter dem Motto „Wir führen euch hinters Licht“ werden stündlich Führungen durch die neue Wirkungsstätte angeboten. So kann den Mitarbeiterinnen über die Schulter geschaut werden, wenn die Gipsmodule in der Manufaktur in Hittisau von Hand gegossen werden. Außerdem wird präsentiert, wie Handwerk und Digitalisierung sinnvoll kombiniert werden können. Überhaupt dient das gesamte Gebäude als Showroom für neueste Lichtlösungen. Regionale Köstlichkeiten von der Käsestraße Bregenzerwald sorgen für das leibliche Wohl. Einlass mit gültigem 3G-Nachweis bzw. den zum Veranstaltungszeitpunkt geltenden Bestimmungen.