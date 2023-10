Vom Mädchen zum Mann: Eine Geschichte von Identitätsfindung und Mut

Milan ist ein Transgender-Mann, der als Mädchen geboren wird und in einer Familie mit drei Geschwistern aufwächst. Schon in jungen Jahren fühlt er, dass er anders ist, und trägt gerne lockere Jungenbekleidung. Damals kannte er den Begriff "Transgender" noch nicht, aber er wusste, dass er lieber ein Junge sein möchte.

Die Herausforderungen der Geschlechtsangleichung

Als der damals 21-Jährige nach Operationsterminen für geschlechtsangleichende Eingriffe fragt, stimmt die Krankenkasse zu, diese zu übernehmen. Allerdings sollte es dabei zu längeren Wartezeiten kommen. Daher entscheidet er sich dafür, die Brustentfernung in der Türkei durchführen zu lassen, für die er einen Termin innert eines halben Jahres erhielt. Sechs weitere Monate später hat Milan einen Termin in Graz, für die Entfernung von Gebärmutter und Eierstöcken.

Operationen im Ausland: Milans Weg zum vollständigen Mann

Für die nächste Operation, den Aufbau der Genitalien, müsste er in Österreich über zwei Jahre lang warten. Daher entscheidet sich Milan für eine Operation in Deutschland, die ebenfalls von der Krankenkasse übernommen wird.

Bei dieser Operation wird ihm Haut aus dem Unterbauch entnommen und mit einem Schlauch, der als Harnröhre dienen soll, durch den Unterarm gezogen. Die Haut vom Unterarm wird gewählt, da sie viele Nerven enthält. Diese Konstruktion muss nun sechs Monate in seinem Arm verbleiben, bevor ein Stück Haut vom Unterarm für die Formung des Genitalbereichs verwendet werden kann. Das fehlende Hautstück am Arm wird durch eine dünne Hautstelle vom Oberschenkel ersetzt. Der Schlauch wird täglich von Milan entfernt und gereinigt, bis er in den nächsten drei Monaten seine letzte Operation in Angriff nehmen wird.