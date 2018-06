Vom Ländle ins Ausland - Das sind die Top Reiseziele der Vorarlberger 2018

Die Sonne lacht, der Sommer naht und viele Vorarlberger sind auch dieses Jahr wieder in Urlaubsstimmung. Klaus Herburger verrät im Interview die beliebtesten Reiseziele 2018.

Wenn sich jemand mit dem Reiseverhalten der Vorarlberger auskennt, dann ist das Klaus Herburger. Er ist Spartenobmann der Fachgruppe der Reisebüros in der Wirtschaftskamme Vorarlberg und kennt die beliebtesten Destinationen.

Wie jedes Jahr sind es auch heuer wieder die südlichen Länder die heiß begehrt sind. Neben den Dauerbrennern Italien und Spanien gelten Portugal und Türkei als Geheimtipps. Egal ob Balearen oder die griechischen Inseln wie Rhodos und Santorini, Vorarlbergern wird in diesem Jahr auch dort über den Weg laufen.

Wer lieber mit dem rollenden Untersatz auf reisen geht, tendiert meistens Richtung Gardasee, Mailand oder Südtirol. Aber auch der Süden Frankreichs und Paris gelten als Top Reisedestinationen in diesem Jahr.

Rollen oder fliegen

Flugreisen sind nach wie vor beliebt. Rund 60 Prozent der Vorarlberger reisen via Flugzeug in den Urlaub. Der Rest fährt entweder selber oder setzt auf eine Busreise. Aber egal wie man in den Urlaub kommt “einfach gesund wieder zurück kommen”, dass ist das wichtigste findet Klaus Herburger.