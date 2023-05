„Vom Ländle bis Afrika“

Der Landeskinderchor und der Bildsteiner Chor luden zum Gemeinschaftskonzert.

So wechselten sich bekannte Melodien aus verschiedenen Talschaften des Ländles mit rhythmischen Liedern aus unterschiedlichen Gegenden des afrikanischen Kontinents ab. Im Rahmen des Konzertabends wurde durch Chorobmann Norbert Greber nicht nur das neue Konzept des Bildsteiner Chors, welcher nun als Projektchor zu unterschiedlichen Anlässen auftreten wird, vorgestellt, sondern auch zwei engagierte junge Chorleiter. Gemeinsam mit Veronika Türtscher und Jakob Peböck leitet Birgit Plankel seit einigen Monaten den Landeskinderchor nun zu dritt. Der nächste Termin dieses Chores findet am 4. Juni mit einer Uraufführung in der Basilika in Rankweil statt. Übrigens: Besonders Burschen ab neun Jahren, die gerne singen, wären beim Landeskinderchor herzlich willkommen.