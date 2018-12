Vom Kiddy Contest zur Schlager-Girlband: zNüne mit Lisa Aberer

Schwarzach - Seit sie durch ihre Teilnahme beim Kiddy Contest bekannt wurde, hat Lisa Aberer eine steile Karriere zum Schlagerstar hingelegt. VOL.AT sprach mit der jungen Musikerin über Schlager, ihre Karriere und ihre Pläne für die Zukunft.

Mit vier Jahren kam Lisa Aberer zu Musik, ihre Leidenschaft war schon so gut wie vorprogrammiert, da sie aus einer sehr musikalischen Familie stammt: Ihre Mutter sang in Bands und auch ihr Vater war Musiker. Schon in jungen Jahren war sie sehr ehrgeizig, spielte Klavier und nahm Tanzunterricht. 2004 mit der Teilnahme beim Kiddy Contest des ORF gelang der jungen Sängerin der Durchbruch. “Ich hatte immer den Traum da mitzumachen”, erklärt sie gegenüber VOL.AT.