Vom „Hoamatle“ bis Musicalhits

Der Bildsteiner Chor feierte das 20-Jahr-Jubiläum mit einem Jubiläumskonzert.

Das von der Chorleiterin und Sopranistin Birgit Giselbrecht-Plankel komponierte „Bildstar Lied“ zum Text von Ingrid Widmer bildete den stimmungsvollen Auftakt zum diesjährigen Konzert des Bildsteiner Chores. Dieses wiederum stand ganz im Zeichen des 20-jährigen Bestehens des Vereines, der im letzten Jahr des vergangenen Jahrtausends gegründet wurde. Der nunmehr rund 80-köpfige Chor mit Sängerinnen und Sänger im Alter von 18 bis 91 Jahren konnte sich über einen bis auf den letzten Platz gefüllten Pfarrsaal freuen und gab sein buntes, vielfältiges Repertoire an Liedern zum Besten. Der Gesangsreigen reichte von Heimatliedern über Klassik aus der Feder von Wolfgang Amadeus Mozart bis hin zu Roger Millers „King of the road“ oder Hits aus dem Musical „My fair Lady“.