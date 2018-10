.

Wieder ein Vollmond überstanden. Irgendetwas wird‘s ja schon drauf haben mit dem Mondwechsel. Wenn er sich bei mir meldet, das ist nicht immer der Fall, schleicht das ganze Weltall ins Hirn und aktiviert die gespeicherten Informationen über Milchstraße, Sterne & Co. Auch die Außerirdischen tummeln sich da in einer Ecke. Waldheim näselt in 17.810.929.966 km Entfernung von der Erde im Voyager unentwegt seine Begrüßung an die Außerirdischen: „Als Generalsekretär der Vereinten Nationen, einer Organisation mit 147 Mitgliedsstaaten, die fast alle Bewohner des Planeten Erde repräsentieren, sende ich Grüße im Namen der Menschen unseres Planeten. Wir treten aus unserem Sonnensystem in das Weltall und suchen nur Frieden und Freundschaft, um zu lehren, wenn man sich an uns wendet, und zu lernen, wenn es das Glück will. Wir wissen sehr wohl, dass unser Planet und all seine Bewohner nur ein kleiner Teil des unermesslichen Weltraums sind, der uns umgibt, und wir unternehmen diesen Schritt in Demut und Hoffnung.“