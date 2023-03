Volleyballsport hat an der SMS Satteins großen Stellenwert

Mehr als drei Jahrzehnte kümmert sich Pädagogin Gabriele Berchtel um diese Beschäftigung.

SATTEINS. Seit mehr als drei Jahrzehnten kümmert sich die Pädagogin Gabriele Berchtel um den Volleyballsport an der Sportmittelschule Satteins. „Diese Sportart fasziniert mich einfach. Sie ist sehr fair und immer auch taktisch sehr vielseitig“, sagt Gabriele Berchtel. Bei den erst kürzlich stattgefundenen Schulsport Landesmeisterschaften im Volleyball mit mehr als vierzig teilnehmenden Mannschaften wurde die SMS Satteins starker Vierter. Trainerin Gabriele Berchtel mit den Spielerinnen Luisa Berchtold, Paula Bernhart, Rosa Bitsche, Stella Dobler, Emely Franzelin, Milena Gantner, Helena Goldmann, Antonia Hämmerle, Ecrin Iramil und Xenia Kosec wussten vor allem in der Vorrunde zu überzeugen und mussten sich erst im Final Four den besten Teams knapp geschlagen geben. In der ewigen Wertungsrangliste belegt die SMS Satteins hinter Seriensieger BG Bregenz Blumenstraße mit fünf Landesmeistertitel und mehreren Podestplätzen den sensationellen zweiten Zwischenrang. Zudem nimmt die Sportklasse aus dem Walgau seit dreißig Jahren auch am landesweiten Spielbetrieb auf Vereinsebene teil und macht dort eine gute Figur. Das absolute Highlight für die SMS Satteins war die Teilnahme am World Sports Festival in Wien, wo man mit dem zweiten Endrang als erfolgreichste Schule Österreichs eine Auszeichnung erhielt. Viele Mädchen haben nach der Schule weiter bei den Vereinen gespielt und waren öfters sehr erfolgreich. Michelle Meier hat in der Schweizer Profiliga NLA einen Vertrag unterzeichnet. Sema Tulut konnte mit Graz den österreichischen Cup gewinnen und spielt mittlerweile bei Sokol Post Wien. Auf drei Hochzeiten tanzt inzwischen Nadja Dobler. Neben den vielfachen Einsätzen im rot-weiß-roten Nationalteam ist die Satteinserin auch in der 1. Bundesliga in Österreich und in der 2. Spielklasse bei den Eidgenossen im Dauereinsatz. Seit dem Jahr 1995 gibt es zwischen der SMS Satteins und der SMS Seekirchen eine Kooperation und tolle Zusammenarbeit. Jährlich einmal gibt es im Walgau und in Salzburg ein mehrtägiges Trainingslager. Für Gabriele Berchtel zahlt sich die intensive, sehr lange Pionierarbeit im Schulsport Volleyball aus und es ist noch lange nicht Schluss.VN-TK