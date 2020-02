Volles Haus und super Stimmung beim Rhinzigünar-Ball

Ein Programm der Spitzenklasse bot die Lustenauer Fasnatzunft Rhinzigünar im ausverkauften Reichshofsaal.

Die drei Präsidenten der Zunft Ronja Hollenstein-Gmeiner, Klaus Spiegel und Daniel Steinhofer konnten zahlreiche Gäste, unter anderem viele Mitglieder befreundeter Zünfte, im Reichshofsaal begrüßen. Eine besondere Freude war der Besuch der Karnevalsgemeinschaft Waterkant aus Varel an der Nordsee, die mit Präsidentin Gudrun Uhr, Bürgermeister Gerd-Christian Wagner und vielen Mitgliedern angereist war.

Neben tollen Tanzdarbietungen der Kindergarde und der großen Garde der Rhinzigünar, begeisterten auch die Darbietungen der deutschen Gäste, die mit Tanzmariechen und Prinzessin im Gepäck für zusätzliche Stimmung sorgten. Dazwischen gab es humorvolle Einlagen, etwa von Stefan Schlenker alias „Hausmeister Gimpelmayer“, der auch die Lustenauer Politik aufs Korn nahm, aber auch Susana Kvas, die wieder als Putzfrau brillierte, nötigte dem Publikum begeisterte Lachsalven ab. Birgit Purin und Brigitte Schmidt traten als typische „Waschweiber“ auf, Reinhard Brunner und Jonny Tuppen zeigten erfrischende Einblicke in das Leben eines Ehepaares. Sowohl die Männer-Truppe von der Waterkant als auch das Luschnouar Männerballett bescherten den Ballgästen höchst amüsante Momente.Lachsalven und anhaltender Applaus waren der Lohn für das ausgelassene Programm. Im Foyer heizte „Basic’s“ noch bis in die frühen Morgenstunden ein und so manche schwangen das Tanzbein bis es draußen bereits hell wurde.