Volle Regale in der Werkraum – Speisekammer

Werkraum Bregenzerwald - Speisekammer eröffnet 24 Stunden, sieben Tage in der Woche Zeit für Genuss

Dass das Werkraumhaus Treffpunkt der Handwerker im Bregenzwerwald ist, ist wohl weit über die Grenzen hinaus bekannt. Jeder denkt an Tischler, Zimmermänner, Ofenbauer oder Installateure.

Doch nun zeigt sich der Werkraum Bregenzerwald von einer ganz anderen, neuen Seite. Auch das Lebensmittelhandwerk wird im Haus des Handwerks geschätzt und soll nun vermehrt nach außen getragen werden. Mit der SPEISEKAMMER ist ein erweitertes Angebot entstanden, der Werkraum bietet ab sofort sieben Tage in der Woche, rund um die Uhr regionale Produkte aus dem Lebensmittelhandwerk an.

Die Speisekammer befindet sich direkt an der Landstraße vor dem Werkraumhaus. Wer sie betritt wird ein wenig an Omas Vorratskeller erinnert, Regale voll mit eingemachten, eingekochten oder eingelegten Köstlichkeiten. Über das Angebot an hochwertigen Lebensmitteln und besonderen Speisen der Werkraum Partner_innen oder die kulinarischen Spezialitäten, welche das neue Team der Werkraum Küche gezaubert hat, darf gestaunt werden.

So sind neben der Werkraum Küche das Biohotel Schwanen, der Wälderhof, Fairkocht Wolfgang Mätzler, Fleischerei Fetz, Frau Kaufmann, Hotel Hirschen, Hotel Gasthof Hirschen, Hotel Post Bezau by Susanne Kaufmann und der Vetterhof mit von der Partie und haben sich so allerlei einfallen lassen um in Zeiten von Lockdown und Homeoffice auserwählte Gaumenfreuden auf den Tisch zu bringen.