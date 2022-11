Volle Notschlafstellen: hauptsächlich Männer betroffen

Carita, Dowas und das Kaplan-Bonetti Haus sie bieten Notschlafplätze an, spüren aber die Auswirkungen der Teuerungen. Vermehrt kommt es zu Abweisungen von Männern bei Notschlafstellen.

Bereits mehr Abweisungen als im Vorjahr

Eine langfristige Lösung fehlt

Bei Dowas mussten alleine diese Woche bereits acht Männer abgewiesen oder an andere Schlafstellen verwiesen werden. Eine längerfristige Lösung um Bedürftige auch über den Winter aufzunehmen, gibt es derzeit in Vorarlberg nicht. Zudem soll es an Unterstützungsangeboten fehlen. An rasch verfügbaren und auch leistbaren Wohnungen würde es fehlen, um von Obdachlosigkeit betroffenen zurück ins normale Leben zu helfen.