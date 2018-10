Volle Lehrwerkstatt bei Meusburger

Der Tag der offenen Lehrwerkstatt bei Meusburger lockte am vergangenen Samstag rund 380 BesucherInnen nach Wolfurt. Lehrlinge und AusbilderInnen informierten dabei über die sieben Lehrberufe und führten durch die Lehrwerkstatt.

Zerspanungstechnik, Maschinenbautechnik, Prozesstechnik, Elektrotechnik, Metallbearbeitung, Mechatronik und Informationstechnologie. Das Angebot an Lehrberufen bei Meusburger ist groß. Um in dieser Vielfalt den richtigen Ausbildungsweg zu finden, lud das Unternehmen am vergangenen Samstag zum Tag der offenen Lehrwerkstatt nach Wolfurt. Lehrlinge und AusbilderInnen führten die Interessierten durch die 2.100m² große Lehrwerkstatt und beantworteten alle Fragen zur Ausbildung und zum Unternehmen Meusburger.