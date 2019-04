Vollautomatisiert: Rondo Ganahl eröffnet neues Logistikzentrum in Frastanz

Nach zweijähriger Bauzeit ist das vollautomatisierte Hochregallager von Rondo Ganahl in Frastanz fertig. Die 25-Millionen-Investiton ist eines der modernsten Logistikzentren im Land.

Die Rondo Ganahl AG will in Frastanz hoch hinaus: Der Spezialist für Papier, Verpackungen, Wellpappe und Recycling eröffnet nach einer zweijährigen Bauzeit ein neues vollautomatisiertes Hochregallager mit einer Höhe von 30 Metern. Mit dem neuen Lager sollen Kundenwünsche in Zukunft besser erfüllt und die Wertschöpfungskette in der Region gestärkt werden.