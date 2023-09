Volksschule Lingenau unter neuer Leitung

Mit Doris Helbok übernimmt eine erfahrene Pädagogin die Führung der Volksschule Lingenau.

Lingenau. Doris Helbok tritt als neue Leiterin der Volksschule Lingenau das „Erbe“ der langjährigen Direktorin Brigitte Wolf an. Sie war als Lehrerin an den Volksschulen in Höchst, Linz und Großdorf sowie als Leiterin der Volksschule Gaißau tätig. Nachdem ihr Gatte aus beruflichen Gründen in den Bregenzerwald übersiedelte, wechselte Doris Helbok ebenfalls in die Region.