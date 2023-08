Volksschule Hittisau geht ins Finale

Ab Mitte Oktober ist der Schulbetrieb in der völlig renovierten und sanierten Schule geplant.

Hittisau. Mit der Fertigstellung der Volksschule geht in Hittisau ein ambitioniertes Schulprojekt in die Zielgerade. Nachdem im ganzen Gebäude bereits die Holzdecken eingebaut sowie die Verputz- und Fliesenlegerarbeiten abgeschlossen sind, wird derzeit der Esche-Parkett verlegt. Dabei wurde nach Möglichkeit Holz aus der Region verarbeitet. „Unsere neuen Schulen entsprechen den pädagogischen und räumlichen Anforderungen an eine zukunftsorientierte Bildung“, betont Bürgermeister Gerhard Beer. Nachdem die Mittelschüler und die Schüler der Polytechnischen Schule bereits im vergangenen Schuljahr in ihre neue Schule eingezogen sind, wird derzeit intensiv an der Umgestaltung und Renovierung der Volksschule im ehemaligen Mittelschulgebäude gearbeitet. Bis Mitte Oktober wird das Schulgebäude für die rund 130 Kinder und 15 Lehrerinnen und Lehrer der Volksschule Hittisau einzugsbereit.