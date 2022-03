Volksschule Buch unter neuer Führung

Buch. Im kleinen Rahmen ging kürzlich der Wechsel in der Direktion über die Bühne.

Seit rund einem Monat pilgert Sandra Kassar täglich nach Buch. Die Wolfurterin hat am 1. Februar die Leitung der Volksschule übernommen. Zuvor war sie in der VS Mittelweiherburg in Hard als Pädagogin tätig. Durch die Pensionierung der langjährigen Bucher Schulleiterin eröffnete sich nun kürzlich eine neue berufliche Chance. „Es ist wichtig, dass sich alle Beteiligten in der Schule wohlfühlen“, bringt die neue Direktorin ihre Devise auf den Punkt. Zudem sollen Initiativen wie die Stärkung des Chorgesangs einerseits Begeisterung hervorrufen und andererseits die Gemeinschaft stärken. Aber auch die Akzente im außerschulischen Bereich bei Exkursionen und Projekten u.a. mit Vereinen, stehen künftig weiterhin an der Tagesordnung. Derzeit besuchen 30 Kinder in zwei Klassen die vierstufig geführte Volksschule in Buch.