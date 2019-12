Volksschüler erkunden digitale Welt

Code4Kids: Auf spielerische Art lernten Kinder Programmierabläufe kennen.

Hittisau. Schülerinnen und Schüler der Informatikgruppe der 7bn des BORG Egg kamen in die Volksschule Hittisau, um den Viertklässlern Denkprozesse des Programmierens näher zu bringen. Mithilfe des kinderfreundlichen Programms „Scratch“ kann dabei beispielsweise eine Katze mit unterschiedlich zusammengesetzten Bausteinen zum Reden, Laufen oder Springen gebracht werden.

Jeder Gymnasiast hatte ein bis zwei Volksschüler zu betreuen. „Dass die Hittisauer Schülerinnen und Schüler offensichtlich auch in ihrem Unterricht bereits eine grundlegende Einführung zu ‚Scratch‘ erhalten hatten, fiel sofort auf und vereinfachte das Ganze noch mehr“, betonte Teilnehmer Noah Nußbaumer. „Ziel des Projekts Code4kids ist es, Kinder im Volksschulalter schon früh mit der digitalen Welt in Kontakt zu bringen und sie auf spielerische Art und Weise einen Einblick in die Programmierung gewinnen zu lassen“, erläuterte Informatiklehrer Dietmar Köb die Intentionen des Projekts. MO