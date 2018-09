Volksbegehren zu Rauchverbot, Frauenrechten, ORF-Gebühren

Am Montag startet die Eintragungswoche für gleich drei Volksbegehren. Von 1. bis 8. Oktober können Unterstützer für "Don't Smoke", das zweite Frauenvolksbegehren und jenes gegen die ORF-Gebühren unterzeichnen. Ziel der Initiative für ein Rauchverbot in der Gastronomie sind mindestens 900.000 Unterschriften.

Die Initiatorinnen des Frauenvolksbegehrens fordern “ein gutes Leben für alle” und dazu gehöre Chancengleichheit und Selbstbestimmung für jeden Menschen. 1997 unterschrieben 644.665 Österreicher das erste Frauenvolksbegehren und mindestens so viele sollen es auch dieses Mal werden. Am Montagmorgen laden die Aktivistinnen zu einer Medienaktion auf der Mariahilfer Straße in Wien. Beim dritten Volksbegehren in dieser Eintragungswoche handelt es sich um jenes von CPÖ-Chef Rudolf Gehringer gegen ORF-Gebühren.