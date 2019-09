Volksbank Vorarlberg kann Gewinn deutlich steigern

Die Volksbank Vorarlberg hat das Konzernergebnis nach Steuern im ersten Halbjahr 2019 gegenüber dem Jahr davor von 9,06 auf 46,23 Mio. Euro gesteigert.

Diese Entwicklung war vor allem auf den Verkauf der Volksbank Liechtenstein zurückzuführen, wie Vorstandschef Gerhard Hamel am Freitag in einer Pressemitteilung erklärte. Die Konzentration gelte nun ganz dem regionalen Vorarlberger Markt.

Die Bilanzsumme verringerte sich durch die Veräußerung der Volksbank Liechtenstein (Signing am 1. Oktober 2018, Closing am 7. März 2019) von 2,43 Mrd. Euro (31. Dezember 2018) auf 1,94 Mrd. Euro. Die Forderungen an Kunden (Kredite) wuchsen im ersten Halbjahr 2019 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 von 1,47 Mrd. Euro auf 1,60 Mrd. Euro an. Die Verbindlichkeiten gegenüber den Kunden - dazu zählen Spar-, Sicht- und Termineinlagen -nahmen von 1,21 Mrd. auf 1,20 Mrd. Euro ab.