VOL.AT verlost Tickets für "WE SALUTE YOU!"

Die World's Biggest Tribute to AC/DC-Show, featuring Grant Foster, kommt am 29. Dezember in die bigBOX Allgäu. Und du kannst - mit etwas Glück - kostenlos mitrocken.

Als Mitglieder von BAROCK konnten die Musiker bereits mehrmals das Herz der Fans im Allgäu höher schlagen lassen. Nun kommt Aushängeschild und Sänger GRANT FOSTER aus London mit drei seiner damaligen Mitstreiter und einem neuen Bandmitglied wieder in die bigBOX und verspricht die größte AC/DC Tribute Show, die bisher zu sehen war.

Am 29. Dezember 2018 ist es soweit: Die Produktion ist größer denn je und es wird ein ganz außergewöhnliches Fest mit vielen Specials werden. AC/DC in Bestform und das mit alten Bekannten: Grant Foster / UK – Vocals | ex BAROCK, Nick Young – Leadguitar | ex BAROCK, Kili Locke – Rhythmguitar, Erwin Rieder – Drums | ex BAROCK, Baba Hail – Bass | ex BAROCK.

Jetzt Tickets gewinnen! Wer sich “Highway to Hell” oder “Thunderstruck” nicht entgehen lassen möchte, hat jetzt die Chance, Tickets zu gewinnen! VOL.AT verlost nämlich 3 x 2 davon. Sollte das unten stehende Teilnahmeformular nicht angezeigt werden, bitte HIER klicken, um beim Gewinnspiel mitmachen zu können.