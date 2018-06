VOL.AT verlost "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Oscarprämiert und einfach sehenswert: VOL.AT verlost zwei Blu-rays von "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Frances McDormand und Sam Rockwell wurden für ihre überwältigende und kraftvolle Darbietung in diesem schwarzhumorigen Drama mit einem Oscar als “Beste Hauptdarstellerin” und “Bester Nebendarsteller” ausgezeichnet. Die störrische Mutter (McDormand) eines ermordeten Mädchens lässt in einer Aufsehen erregenden Aktion drei städtische Werbetafeln mit provozierenden Sprüchen bekleben. Dadurch löst sie einen erbitterten Konflikt mit der lokalen Polizei in Person des labilen und gewalttätigen Officer Dixon (Sam Rockwell) und dem hochgeachteten Polizeichef Willoughby (Woody Harrelson) aus.