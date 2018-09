VOL.AT verlost einen E.F.O-Elektroroller

Knallig VOL.AT-gelb ist er und dazu noch umweltfreundlich - der E.F.O-Elektroflitzer, mit dem man definitiv zum Hingucker im Straßenverkehr und garantiert niemals übersehen wird. Jetzt gibt's den süßen Gelben zu gewinnen.

Doch natürlich eignet sich das stylische Model EV2000 – so der korrekte Name – auch für Überlandfahrten, denn seine Reichweite beträgt bis zu 100 km. Ein Fahrspaß, der völlig frei von Abgasen und Lärm ist. Einfach an die Steckdose hängen und los geht’s.