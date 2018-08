VOL.AT verlost 5 x 2 Tickets für Country Open-Air in Meiningen!

Der Sportplatz in Meiningen ist am Samstag, den 25. und Sonntag, den 26. August wieder Treffpunkt für alle Westernfreunde aus Nah und Fern. Vorbeikommen lohnt sich, denn vor Ort wartet ein Gewinnspiel mit genialen Preisen auf die Besucher! Achtung: Countryfans haben jetzt außerdem die Chance, Tickets fürs Open-Air zu gewinnen.

Eingefleischte Line Dancer und alle, die es noch werden möchten, notieren sich gleich den Termin und kommen am 25. und 26. August zum Country-Festival auf den Sportplatz in Meiningen – denn hier steppt der Wilde Westen!

Volles Programm am Samstag und Sonntag

Ab 13:00 Uhr findet sonntags die Verlosung der attraktiven Hauptpreise, wie einer 7-tägige Kreuzfahrt von London nach New York mit Queen Mary 2 für 2 Personen, inkl. aller Flüge, Vollpension und zusätzlich je 1 Übernachtung in London und New York! (Exklusiv-Sponsor 5 vor 12 reisen), einem E-Bike KTM Macina Action, einem TV-Flachbildschirm 55“ uvm. statt.