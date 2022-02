VOL.AT und INTERSPAR spendieren Krapfen für alle!

Das allerfeinste am Fasching sind natürlich die Krapfen. Und die sind bald in aller Munde, denn VOL.AT und INTERSPAR starten auch in diesem Jahr wieder ihre große Krapfen-Aktion. Also rasch mitmachen und – mit etwas Glück - eine süße Jause gewinnen!

Wer seine Arbeitskollegen, Mitschüler oder die morgendliche Gymnastik-Gruppe überraschen möchte, meldet sich jetzt zur großen Krapfen-Aktion an. Am 24. Februar sind die VOL.AT Krapfen-Kuriere vormittags unterwegs und überreichen die „närrisch guate“ Köstlichkeit. Freuen dürfen sich fünf Gewinner und ihre Freunde!

Frisch aus den acht regionalen INTERSPAR-Bäckereien: Premium-Krapfen für die Faschingssaison

Goldbraun gebacken mit daumendickem Rand, rundlich in der Form, mit feinstem Staubzucker bestreut, fruchtig gefüllt und den unverkennbaren Duft verströmend ist der Krapfen in der Faschingszeit nicht wegzudenken. Beim Reinbeißen knusprig und flaumig zugleich soll das beliebte Hefeteiggebäck sein.

Neben dem beliebten Klassiker mit Marillenfruchtfülle verwöhnt INTERSPAR seine Kundinnen und Kunden zusätzlich mit den fruchtigen Himbeerkrapfen sowie cremigen Nougat- und Vanillekrapfen.

Das Mehl für die Krapfen und alle weiteren 150 Sorten Brot, Gebäck, Kuchen und Mehlspeisen aus eigener Erzeugung stammt zu 100 % aus heimischen Getreide von österreichischen Mühlen. Seit 2019 verzichtet INTERSPAR bei der Krapfenproduktion gänzlich auf das umstrittene Palmöl, der Umstieg auf Raps- und Sonnenblumenöl hat sich bewährt.

Du willst mitmachen? So funktioniert's.

Mit einem Klick auf das gelbe Symbol, das sich auf jeder VOL.AT-Seite rechts oben befindet, gelangst du auf die Ländlepunkte-Übersichtsseite mit unseren Prämien und Gewinnspielen. Noch einfacher geht's mit dem unteren Ländlepunkte-Button. Mach mit und gewinne! Viel Glück!