VOL.AT TV-Wahltalk: Kunterbunt live in Bregenz

Ab 18 Uhr live: Die Spitzenkandidaten/in für die Gemeindevertretungswahl in Bregenz sind im VOL.AT TV-Wahltalk "Kunterbunt" zu Gast.

Seit 22 Jahren regiert Bürgermeister Markus Linhart in Bregenz und möchte das noch einmal um fünf Jahre verlängern. Die Bregenzer Volkspartei setzt dabei seit Jahren auf eine Koalition mit den Grünen um Sandra Schoch. Als größter Herausforderer gilt Michael Ritsch, der es noch einmal wissen will. Für die Bregenzer Freiheitlichen geht Philipp Kuner ins Rennen, für neos plus Alexander Moosbrugger und für die Heimat aller Kulturen (HaK) Riza Bozbiyik.