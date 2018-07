VOL.AT-Sommergewinnspiel: Reisegutschein von ÖAMTC gewinnen!

Es ist wieder soweit! VOL.AT sorgt mit dem 9-wöchigen Sommergewinnspiel für viele glückliche Gewinner! In der 3. Woche wird ein 200 Euro-Reisegutschein von ÖAMTC Reisen verlost. Und auch ein sagenhafter Hauptpreis wartet wieder!

Ob Städtetrip oder ein Wellness-Aufenthalt, eine Weltreise, ein All-Inclusive Urlaub oder einfach nur ein Ticket für Flug, Bahn oder Fähre: dein Urlaub liegt ÖAMTC Reisen am Herzen! Profitiere von den vielen Vorteilen und der Kompetenz des ÖAMTC: Auf guten Service kannst du hier zählen – von kostenlosen Landkarten (Reise-Infoset) bis hin zu den gesetzlichen Bestimmungen bekommst du alle wichtigen Informationen zu deiner Reise. In der ÖAMTC Länder-Info, sowie im ÖAMTC City-Guide sind im Internet umfangreiche und nützliche Informationen für ÖAMTC-Mitglieder zusammengestellt.

Die Mitarbeiter des ÖAMTC Reisebüros helfen dir gerne bei der Auswahl deines Urlaubs. Komm doch im ÖAMTC Reisebüro in Dornbirn vorbei, ruf an unter 05572 23232 77123 oder schreibe an reisebuero.dornbirn@oeamtc.at.