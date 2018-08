VOL.AT-Livetalk mit Fußballprofi Sabrina Horvat

Nach zwei Jahren beim FC Basel wechselte die Höchsterin und ÖFB-Nationalspielerin Sabrina Horvat zum deutschen Bundesligaklub SV Werder Bremen. Im VOL.AT-Livetalk erzählt die 21-jährige von der neuen Aufgabe.

Mit ihrem Wechsel von Basel nach Bremen hat die 21-jährige Höchsterin im internationalen Frauenfußball für großes Aufsehen gesorgt. Nach zwei Jahren in der Schweiz sucht die Neo-ÖFB Nationalspielerin Sabrina Horvat nun in der deutschen Bundesliga eine neue Herausforderung. An der Weser wird die Allroundlerin versuchen einen Stammplatz zu ergattern. Seit Ende Juni ist sie in Bremen unter Vertrag und der kometenhafte Aufstieg ist noch lange nicht zu Ende. Im VOL.AT-Livetalk erzählt Sabrina Horvat über ihre ersten Eindrücke in Bremen und blickt über eine sehr erfolgreiche Zeit in Basel zurück. Ihre Wünsche und Ziele gibt sie im Talk preis