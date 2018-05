VOL.AT-Leser sammelten schon 1 Million Ländlepunkte

Die VOL.AT-Leser und Leserinnen haben schon fleißig Ländlepunkte gesammelt, die sich später gegen coole Preise eintauschen lassen.

VOL.AT belohnt jetzt seine treuen Leserinnen und Leser. Rund zwei Jahre hat das Entwicklerteam um CTO Dominic Depaoli, Martin Widmann und Dominic Gebhart an dem von Google mitgeförderten Projekt gearbeitet. Am vergangenen Freitag wurde es in der VOL.AT-App aktiviert. Und über das Wochenende haben 37.500 VOL.AT-Leserinnen und Leser schon 1.095.606 Ländlepunkte gesammelt.

So kannst Du mitmachen!

Und so funktioniert’s! Einfach die VOL.AT-App herunterladen und das Registrieren (rechts oben auf den Ländlepunkt klicken) nicht vergessen, denn nur so kannst du einerseits am Gewinnspiel teilnehmen und andererseits von deinen Ländlepunkten profitieren, die sich später gegen Sachpreise, Konzerttickets, Rabattgutscheine und vieles mehr eintauschen lassen. Verschiedene Levels sind dabei zu durchlaufen, in denen dich immer neue Herausforderungen und Aufgaben erwarten und durch die du dein Konto weiter füllen kannst. Punkte sammeln kannst du zudem über den Menüpunkt „Mitmachen“, denn hier kannst du dein Wissen und deine Kreativität unter Beweis stellen.