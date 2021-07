VOL.AT bei Startschuss von Google News Showcase dabei

Am Mittwochnachmittag gibt Google den Startschuss für sein neues Programm für Nachrichtenverlage - VOL.AT ist vom ersten Moment an dabei.

Am Mittwoch um 16 Uhr drückt Google den Startknopf für das neue Produkt- und Lizenzprogramm für Nachrichtenverlage. Google News Showcase bietet Verlagen die Möglichkeit Inhalte zu kuratieren und den Lesern Nachrichten anzubieten. Unterstützt wird das Projekt von der 1-Milliarde-Dollar-Investition, mit der Google den professionellen Journalismus unterstützen will.

VOL.AT bei Google News Showcase

In Österreich startet Google News Showcase mit einer Mischung aus lokalen, regionalen und nationalen Verlagen. Auch Russmedia - mit den Portalen VOL.AT, VN.at und VIENNA.AT - ist von Anfang an mit dabei. : “Mit den neuen Storytelling-Formaten können heimische Qualitätsmedien gemeinsam mit Google News Showcase journalistische Inhalte besser verbreiten. VN.AT , VOL.AT und VIENNA.AT sind dafür bekannt, Innovationen im Alltag zu erproben – das ist auch bei dieser Initiative so", sagt Russmedia-Geschäftsführer Georg Burtscher.

Mehr als 800 Unternehmen

Mehr als 800 Nachrichtenpublikationen weltweit, mehr als die Hälfte davon in Europa, haben seit dem vergangenen Jahr Verträge für Google News Showcase unterzeichnet. Diese erstrecken sich über mehr als ein Dutzend Länder, darunter Indien, Deutschland, Brasilien, Kanada, Frankreich, Italien, Australien, Tschechien, Japan, Großbritannien und Argentinien. Gespräche in weiteren Ländern laufen. Mehr als 90 Prozent der Publikationen, die weltweit mit Google News Showcase kooperieren, sind lokale, regionale oder kommunale Nachrichten.

Google engagiert sich dafür, Menschen den Zugang zu Informationen im Internet zu erleichtern und macht sich für ein offenes World Wide Web stark. Partnerschaften mit Medienhäusern in Österreich und auf der ganzen Welt sollen den Verlagen helfen, neue Leser:innen zu erreichen und nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln. Seit vielen Jahren investiert Google daher durch Innovationsförderungen Millionen Euro in den österreichischen Journalismus. Im Rahmen des Digital News Initiative Innovation Fund unterstützte Google 17 Projekte österreichischer Verlage mit in Summe rund 3 Millionen Euro. Und im Jahr 2020, mit der Ausbreitung von COVID-19, bot die Google News Initiative mehreren österreichischen Nachrichtenredaktionen über den Journalism Emergency Relief Fund auch finanzielle Unterstützung an und verschaffte ihnen die nötige finanzielle Entlastung, um die Pandemie zu überstehen.