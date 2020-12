Vogewosi investierte 2019 etwa 33 Mio. Euro in Neubauten

Ein großes Problem bei der Errichtung von leistbaren Wohnungen sind laut Geschäftsführer Lorenz weiter die sehr hohen Errichtungskosten sowie das Finden von Grundstücken zu "vertretbaren Kaufpreisen".

Die Vorarlberger gemeinnützige Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft hat im Jahr 2019 rund 33 Mio. Euro in den Neubaubereich investiert. Zwölf Wohnanlagen mit 221 Wohnungen wurden fertiggestellt, informierte die Vogewosi am Dienstag. Ein großes Problem bei der Errichtung von leistbaren Wohnungen sind laut Geschäftsführer Hans-Peter Lorenz weiter die sehr hohen Errichtungskosten sowie das Finden von Grundstücken zu "vertretbaren Kaufpreisen".

Vogewosi blickt zufrieden auf das abgelaufene Jahr zurück

Bei einer Steigerung der Bilanzsumme auf rund 850 Mio. Euro (2018: 828,6 Mio.) und einem ebenfalls gewachsenen Eigenkapital von 283 Mio. Euro (2018: 270,5 Mio.) blickt die Vogewosi zufrieden auf das abgelaufene Jahr zurück. Wohnanlagen wurden auch in vier Gemeinden errichtet, in denen die Vogewosi bisher nicht vertreten war: in Bartholomäberg, Hohenweiler, St. Gerold und Schröcken.