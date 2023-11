Vogelgrippe rückt näher: Möwe in Lindau erkrankt

Bisher blieb die Bodenseeregion von neuen Fällen der Vogelgrippe verschont, doch nun wurde bei einer Möwe in Lindau das Virus identifiziert. Es handelt sich derzeit noch um einen Einzelfall.

Am Lindauer Bodenseeufer wurde bei einer Lachmöwe der Geflügelpest-Subtyp H6N8 festgestellt. Dies ergab eine Routineuntersuchung im Rahmen des Wildvogelmonitorings.

Noch keine Maßnahmen angekündigt

Ausbrüche in Ostdeutschland und Ostösterreich

Diese Entdeckung erfolgt vor dem Hintergrund von drei massiven Ausbrüchen der hochpathogenen Vogelgrippe in Ostdeutschland. Auch in Österreich wurden Einzelfälle der Vogelgrippe in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland gemeldet.