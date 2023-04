Vogelgrippe in Vorarlberg angekommen – drei Fälle

In Vorarlberg sind zwei Möwen und ein Kormoran positiv auf das Vogelgrippe-Virus getestet worden.

Bis vor kurzer Zeit waren nur einzelne Fälle von Vogelgrippe bei Wildvögeln am Bodenseeufer in Deutschland und der Schweiz registriert worden. In den vergangenen Wochen wurden dort aber gleich mehrere positive Fälle verzeichnet, und nun stehen auch in Vorarlberg drei Vogelgrippe-Nachweise zu Buche.