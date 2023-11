VogelfreiRAUM platzte aus allen Nähten

Ausverkauft-nichts ging mehr hieß es bei den drei Veranstaltungen am vergangenen Wochenende in Rankweil.

RANKWEIL. Ein buntes Programm wurde am vergangenen Wochenende im vogelfreiRAUM in Rankweil geboten. Jede der drei Veranstaltungen war ausverkauft, was die Organisatorinnen besonders freute. Sandra Noyalet, eine der Mitinitiatorinnen des vogelfreiRAUM, kann auf ein gelungenes Wochenende zurückblicken. So war sie die Verantwortliche, des am Freitag stattfindenden Konzerts, von Konrad und Nora Bönig. Vater und Tochter begeisterten mit ihrem Programm Feierabend, das voller schwarzem Humor von den Erlebnissen eines fiktiven Bestatters erzählt. Die junge Nora Bönig begeisterte mit ihrem Chellospiel, genauso wie mit ihrer klaren und klangvollen Stimme. Vater Konrad kann stolz auf seinen musikalischen Nachwuchs sein.