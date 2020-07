VN und Bundesligist Vorderland kooperieren.

Medienkooperation fixiert

„Der FFC Vorderland ist der erste Frauenfußball-Verein in Vorarlberg, der in eine vierte Bundesliga-Saison starten kann und einziges Sammelbecken für junge Talente die Bundesliga-Luft schnappen wollen. Den Verein und die Vorarlberger Nachrichten verbindet somit eine Markt- und Qualitätsführerschaft in Vorarlberg“, freut sich Helmut Welte vom FFC Vorderland über das Zustandekommen der Kooperation.