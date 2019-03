VN-Fantribüne: Themen das Pastoor-Debüt und der Amateurfußball

In der neuen Ausgabe der VN-Fantribüne geht es um das Trainerdebüt von Alex Pastoor und VN-Sportchef Christian Adam sprach mit VN-Sportredakteur Thomas Knobel über den FC Dornbirn.

Der Niederländer Alex Pastoor wird zum ersten Mal beim SCR Altach auf der Betreuerbank Platz nehmen und die Rheindörfler in das Heimspiel im Schnabelholz gegen den SV Mattersburg führen. Spielbeginn hierfür ist am Samstag um 17:00.

Außerdem finden an diesem “Super-Saturday” zwei weitere Top-Spiele im Vorarlberger Fußball statt, zum einen trifft die Lustenauer Austria zuhause in der wichtigen Partie auf den FAC,

zum anderen empfängt der Tabellenführer in der Regionalliga West, der FC Dornbirn, den FC Kitzbühel und könnte große Schritte in Richtung 2. Liga machen. Zu den Spielen im Vorarlberger Unterhaus, das am Wochenende jetzt voll durchstarten wird, war außerdem VN-Reporter Thomas Knobel bei uns in den Podcast-Studios in Schwarzach bei uns zu Gast. Er ist uns Rede und Antwort zu allen Themen rund um den Amateurfußball im Ländle – aber vor Allem um den FC Dornbirn – Rede und Antwort gestanden.