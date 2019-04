VN-Fantribüne: Darum gewinnen SCR Altach und Austria Lustenau

VN-Sportchef Christian Adam und Maximilian Werner kennen in der neuesten Ausgabe der VN Fantribüne die Gründe für die Erfolg von Altach und Austria Lustenau.

Diese Serie des SCR Altach soll also weitergehen, am Samstag in der Steiermark beim TSV Hartberg. Alles, was es zu diesem Spiel zu besprechen gibt, besprechen wir, Christian Adam und Maximilian Werner, in der neuesten Folge des Fußball-Podcasts der Vorarlberger Nachrichten. Außerdem reden wir kurz darüber, was die Lustenauer Austria beim Heimspiel am Samstag gegen Blau-Weiß Linz erwartet und lassen hierbei auch einen Fan der Oberösterreicher zu Wort kommen.