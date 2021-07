VN-Erlebnisreise: Radolfzell zu Lande und zu Wasser

Die VN und Herburger Reisen laden zur Entdeckungstour ins charmante Radolfzell am Bodensee ein. Neben einer Stadtführung steht eine flüsterleise Bootstour mit der Solarfähre auf dem Programm.

Radolfzell ist die Stadt mit dem längsten begehbaren Uferabschnitt am Bodensee. Riedflächen, Mischwälder, Naturseen – nirgends zeigt sich die Bodenseelandschaft facettenreicher und ursprünglicher. Die großen Plätze und schmalen Gassen der Altstadt erzählen spannende Geschichten von der Gründung Radolfzells bis in die Moderne. Bei einer Stadtführung lernen Sie die Sehenswürdigkeiten der idyllischen Altstadt kennen. Zudem erfahren Sie Interessantes über die drittgrößte Stadt am Bodensee. Nach dem Mittagessen (exkl. Getränke) führt Sie ein gemeinsamer Spaziergang zur Mole, der Radolfzeller Schiffsanlegestelle, wo Sie die Solarfähre erwartet.