VN-Erlebnisreise: Faszinierende Bergwelt

Diese VN-Erlebnisreise, begleitet von Herburger Reisen und Komm.-Rat Prof. Hans Hammerer, nimmt Sie mit auf eine 5-Pässe-Fahrt mit Besichtigung des beeindruckenden Alpinariums in Galtür und des neu ernannten Münsters St. Jodok in Schruns.

5-Pässe-Fahrt

Wunderschöne Seen, gemütliche Waldwege, abenteuerliche Wanderpfade, charmante Örtchen und majestätische Berge. Um die einzigartigen und atemberaubenden Aussichten auf die Bergwelt genießen zu können, bietet sich die 5-Pässe-Fahrt mit unserer stimmungsvollen Reisebegleitung Komm.-Rat Prof. Hans Hammerer an. Mit dem Herburger-Reisebus überqueren Sie folgende Pässe: Faschinapass, Hochtannbergpass, Flexenpass, Arlbergpass und letztlich den Silvrettapass.

Alpinarium Galtür

In Galtür ist für Sie eine interessante Führung im Alpinarium organisiert, die auch einen Rückblick an das Lawinenunglück vom 23. Februar 1999 enthält. Die Dauerausstellung „Ganz Oben – Geschichten über Galtür und die Welt“ kann man mit allen Sinnen erleben. Im Kinosaal sehen Sie den besonderen Dokumentarfilm „Galtür – ein Dorf im Gebirge“. Im Anschluss fahren Sie auf dem östlichen Teil der Silvretta-Hochalpenstraße bis hinauf auf die 2032 Meter hohe Bielerhöhe, wo im Berggasthof Piz Buin ein leckeres Mittagessen (nicht inkl.) auf Sie wartet. Die Gastgeber Peter und Hans werden Sie mit Gitarre und Gesang musikalisch verwöhnen und somit noch mehr für ein gemütliches Ambiente sorgen.

Einmalige Hochalpenstraße

In Richtung Schruns fahren Sie nun weiter auf einer der schönsten und beliebtesten Gebirgsstraßen der Alpen, die nicht ohne Grund auch „Traumstraße der Alpen für Genießer“ genannt wird. Die spektakuläre Bergkulisse und die direkt am Wegesrand liegenden Seen Vermunt und Silvretta ziehen Besucher in ihren Bann. Nach etwa 15 km und 32 Kehren erreichen Sie Partenen und in weiterer Folge Schruns.