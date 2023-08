VN.at Eliteliga-Start: Hörbranz empfängt Austria Lustenau

Die VN.at Eliteliga live auf VOL.AT.

FUSSBALL IN VORARLBERG

Der Ticker mit Videos vom Spiel Hörbranz vs A. Lustenau Amateure

Matthias Koch, Eco Park FC Hörbranz Nach dem nicht zu erwarteten Megajahr in der letzten Saison gilt es für meine Mannschaft die gezeigten starken Leistungen zu bestätigen. Die Vorfreude an der Teilnahme in der interessanten sportlich hochstehenden Eliteliga ist groß. Die Testsphase gibt zusätzlich Mut und Optimismus.