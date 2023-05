VN.at Eliteliga im Ticker: Wolfurt empfängt Dornbirn

Am Freitag abend wird schon ein Spiel in dieser Leistungsstufe angepfiffen.

Der Ticker vom Spiel Wolfurt vs Admira Dornbirn

Mit dem Spiel des Tabellenfünften Meusburger FC Wolfurt und dem Siebenten SC Admira Dornbirn wird der vierte Spieltag im Frühjahrsdurchgang der VN.at Eliteliga heute um 18 Uhr Sportplatz an der Ach, eingeläutet. Dabei winkt dem Hausherr aus der Hofsteiggemeinde mit einem vollen Erfolg vor eigenem Publikum sogar zumindest für 24 Stunden die Tabellenführung. Wolfurt und Gegner Admira Dornbirn sind jeweils mit zwei Siegen und einem Remis in die entscheidende Phase im Kampf um die vielen Aufstiegsplätze in die Regionalliga West gestartet. Für Wolfurt spricht die Heimstärke. Die Schützlinge von Trainer Joachim Baur (44) haben in dieser Meisterschaft zuhause sechs Siege, vier Remis eingefahren und mussten nur zweimal den Platz als Verlierer verlassen. Standardtormann Luka Hammer (25) steht wieder zwischen den Pfosten, das Comeback von Thomas Fetz (46) ist nach einem Spiel schon wieder Geschichte. Dafür fällt Kapitän Simon Mentin (31) wegen einer Oberschenkelzerrung verletzungsbedingt aus. Admira Dornbirn setzt auf das neue Sturmtrio Martin Brunold (24), Kilian Madlener (22) und Jeremy Thurnher (25), alle drei Offensivspieler haben in letzten drei Partien je drei Treffer geschossen. Spielmacher Maximilian Lampert (23/Gelbsperre) und Innenverteidiger August Rusch (22/Zehenbruch) fehlen der Klocker-Truppe.