VN.at Eliteliga im Liveticker und Livestream

Dornbirner SV empfängt Egg, Wolfurt muss nach Göfis.

Der Ticker vom Spiel Dornbirner SV vs FC Egg

DORNBIRN. Eines vorweg: Die sportliche Zukunft von „Noch“-Coach Erik Regtop (55) ab der kommenden Saison ist noch völlig offen. „Meine Mannschaft wird immer stärker und wir wollen den Aufstieg in die Westliga schaffen. Das Team ist zu einem starken Kollektiv geworden und es mach richtig Spaß“, so der Niederländer. Die drei Neuzugänge Maurice Mathis (23), Andrew Owusu (23) und Jakob Pfahl (19) sind für die Haselstauder eine richtige Bereicherung. Der Dornbirner SV hat im Frühjahr sechs von neun Zählern geholt. Gegen Egg kann Regtop auf den neunfachen Torschützen Christopher Nagel (23), Blago Pranjic (21) und Antonio Bokanovic (19) zurückgreifen. Am 5. Oktober 2021 zog sich Flügelflitzer Jonas Gamper (28) einen Meniskusschaden und einen Riss des vorderen Kreuzband zu und fiel sehr lange aus. Nun dürfte Gamper vor seinem Debüt stehen und gegen die Wälder zu einem Kurzeinsatz kommen. Bei Egg ist Standardkeeper Fabian Fetz (35) wieder einsatzbereit. Fehlen werden Jonas Köb (23) und der gelbgesperrte Standardspezialist Clemens Olsen (29). Dornbirner SV und Egg gehen mit der gleichen Punkteanzahl in die restlichen neun Spiele.TK